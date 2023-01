Dochters Lisa Marie Presley erven landgoed Graceland ter waarde van zo’n 500 miljoen dollar

Enorme stunt! Jury en publiek zijn het oneens en dus gaat cultzanger naar Songfesti­val voor België

Het zou gisteravond op Eurosong 2023, de Belgische selectie voor het Eurovisie Songfestival, gaan tussen de twee jonge vrouwen Chérine en gala dragot. Of misschien toch The Starlings, die imponeerde met een bijzonder optreden. Niemand hield rekening met Gustaph, maar hij won. Een voormalige achtergrondzanger die meedeed met een eurodancenummer dat je meteen terugwerpt naar de jaren 90. ,,Ik was al blij geweest met een plekje in het midden”, reageert de verrassende winnaar.

15 januari