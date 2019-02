Dochtertje (3) Chantal Bles en Robert Doornbos kankervrij: ‘Stil van’

Het stel is er stil van, schrijven beide ouders vanavond op Instagram. ,,Na tien maanden lang strijden kregen we dan eindelijk goed nieuws’’, aldus Chantal en Robert bij een kort filmpje waarin het meisje op de nek van haar vader het ziekenhuis verlaat. ,,Zo trots als een pauw zijn wij op onze Jada!’’ De twee zijn voorzichtig opgelucht. ,,We denken tegelijkertijd aan de aankomende jaren waarin er iedere drie maanden echo’s en scans zullen volgen om te kijken of de kanker ook weg blijft’’, schrijven ze. Robert en Chantal staan vandaag extra stil bij mensen die ook met de ziekte te maken hebben gehad. ,,We denken aan alle strijders, de families en vrienden die aan het vechten zijn, die deze ziekte hebben overwonnen, maar ook aan de strijders die het helaas niet hebben kunnen redden...’’ ,,Wat ik jullie mee wil geven’’, vervolgen ze. ,,Houd elkaar vast, zie elkaar, luister en geef elkaar wat vaker een knuffel en leef het leven!’’ Lees door onder het filmpje.

Niertumor

Vorig jaar werd bij Jada een grote niertumor gevonden. Die werd, samen met uitzaaiingen, afgelopen juni verwijderd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Jada onderging daarna chemotherapie om de uitzaaiingen te bestrijden; de laatste behandeling vond vorige maand plaats.



Ze hadden toen net een emotionele decembermaand achter de rug. Vooral pakjesavond was beladen, meldde Chantal op Instagram. ,,Acht maanden geleden hadden we de angst dat we dit soort gebeurtenissen niet meer zouden meemaken met onze prinses Jada...’’, schreef ze. ,,Met tranen van geluk hebben we genoten, zo intens genoten van onze familie, maar vooral van onze kindjes.’’



Robert en Chantal hebben naast Jada ook zoontje Josh, die afgelopen juli ter wereld kwam.