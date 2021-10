Dochtertje Ed Sheeran (1) test positief op corona

Lyra, het dochtertje van Ed Sheeran, is positief getest op corona. Vader en dochter zitten momenteel samen tien dagen in thuisisolatie, want de zanger testte zelf zondag al positief. Dat meldt de Britse krant Daily Mail.

Tijd om ziek te zijn heeft Sheeran eigenlijk niet, want over drie dagen komt zijn nieuwe album = (spreek uit als: equals) uit. De zanger zit samen met zijn dochtertje verplicht in quarantaine sinds het virus bij hen is vastgesteld. Vrouw Cherry is daar niet bij, want zij is vooralsnog negatief getest.

,,Ik ben in zelfisolatie met mijn dochter”, meldt de zanger in The Daily Mail. ,,Ik ben alleen met haar, zonder mijn vrouw, omdat we allebei positief zijn. Ik ga nu tien dagen alleen met haar doorbrengen. Soms breng ik slechts twee dagen per week met haar door, dus het is geweldig om tien dagen bij haar te kunnen zijn. Onze koelkast zit vol en we eten de hele tijd.”

Sheeran is van plan vanuit huis nog zoveel mogelijk interviews te doen om zijn nieuwe album onder de aandacht te brengen. Zijn optreden in het Amerikaans televisieprogramma Saturday Night Live op 6 november gaat in ieder geval niet door.

