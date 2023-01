Dochtertje Nienke Plas met spoed geopereerd aan hart: ‘In een slechte film beland’

Het was gisteren flink schrikken voor Plas en haar gezin: haar in november geboren dochtertje Harley Emani Nya moest met spoed worden geopereerd omdat duidelijk werd dat ze ter wereld is gekomen met een geboren hartafwijking. ‘Onze kleine meid kreeg het even zwaar voor de kiezen. Het leek of we waren beland in een hele slechte film’, begint de 36-jarige Plas haar verhaal op Instagram.

‘Wat een schrik, want je hart is niet helemaal zoals die van ons’, vervolgt Plas, die gelukkig wel kan melden dat de kleine meid inmiddels stabiel is. ‘We overladen je met kusjes en flauwe grappen (van je vader dan, want je mama is er best goed in). We hebben nog een weg te gaan, maar we zijn zo dankbaar dat we op die weg mogen rijden, samen in de juiste versnelling richting een goed herstel.’