Documentaire Peter R. de Vries goed voor 815.000 kijkers

RTL mag Ad Visser altijd bellen voor The Masked Singer: ‘Is toch fantas­tisch’

Televisiecoryfee Ad Visser zou heel graag een keer mee doen aan RTL-hit The Masked Singer. Dat vertelde de 74-jarige muziekexpert zondag op NPO Radio 1. ,,Ze mogen mij bellen, ik ben altijd in voor leuke dingen!”, aldus de oud-TopPop-presentator. ,,Soms denk je bij een formule: dit zit niet goed in elkaar. Maar The Masked Singer is toch fantastisch. Dat je zegt: we stoppen lekker iemand in een pop.”

26 december