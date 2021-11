Dodental drama Astroworld loopt op naar tien, slachtoffer is 9-jarige jongen

Kensington liep al twee jaar rond met geheim, vertelt de band bij Humberto

Al twee jaar weten de bandleden van Kensington dat zanger Eloi Youssef gaat stoppen. Afgelopen vrijdag pas kwam het nieuws naar buiten, de band sprak er vanavond voor het eerst over in talkshow Humberto. Youssef was er via een video-verbinding, de zanger is geveld door corona.

14 november