Doe Maar-zanger Henny Vrienten (73) overleden

Henny Vrienten is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie vandaag via concertorganisator MOJO laten weten aan het ANP. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar de zanger en componist was al langer ziek. Vorig jaar blies Doe Maar de afscheidstournee om die reden af. Er werden toen ook geen uitspraken gedaan over wat er precies met hem aan de hand was.

Vrienten werd geboren in Hilvarenbeek en groeide op in Tilburg. ,,Hij was een geweldige, liefhebbende vader en echtgenoot; een wijze, erudiete man met vlijmscherp gevoel voor humor en taal”, laat zijn familie weten. De uitvaart vindt in besloten kring plaats. De familie vraagt om rust en privacy en doet verder geen mededelingen.

Vrienten was sinds 1980 de frontman van Doe Maar. De band had hits met nummers als Sinds 1 Dag Of 2 (32 jaar), Is Dit Alles en Smoorverliefd. De groep ging oorspronkelijk in 1984 uit elkaar, maar kwam sinds een reünie in 2000 toch weer geregeld bij elkaar. Doe Maar zou afgelopen najaar beginnen aan een afscheidstournee, maar die werd afgezegd vanwege de ziekte van Vrienten. Ook maakte hij samen met George Kooijmans en Boudewijn de Groot deel uit van het trio Vreemde Kostgangers.

Componist

De zanger werkte daarnaast als componist en maakte soundtracks voor tientallen films en documentaires. Vrienten was dan wel het gezicht van Doe Maar, solo bracht hij ook verschillende platen uit. In 1977 verscheen de eerste, onder het pseudoniem Paul Santos. Op de gelijknamige plaat stond onder andere een duet met Herman Brood, Als je wint. Het was Vrientens eerste single en die kwam direct terecht in de hitlijsten.

De muzikant schreef ook muziek voor diverse films en televisieprogramma’s, waaronder Left Luggage, Abeltje, De ontdekking van de hemel, Het Klokhuis en Sesamstraat. Ook werkte hij mee aan de musical Petticoat, waarvoor hij maar liefst 24 nummers schreef. Voor de musicalversie van Ciske de Rat maakte hij de muziek van alle nummers, op één na: Ik voel me zo verdomd alleen. Recent werkte hij aan de musical De Koning van Amsterdam, die later dit jaar in première zal gaan.

Vrienten laat zijn vrouw Gala Veldhoen en hun twee zoons en twee zoons en een dochter uit een eerdere relatie achter.

