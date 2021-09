Dolblije Olcay Gulsen: ‘Ruud is helemaal kankervrij’

Ruud de Wild ging eerder deze week onder het mes. Enkele uren later liet Olcay weten dat de operatie goed was verlopen. Vandaag geeft ze weer een update over Ruuds gezondheid. ‘Het gaat heel goed met hem en als dat zo blijft mag hij vrijdag naar huis. De operatie is goed gegaan en zijn herstel lijkt voorspoedig te verlopen’, schrijft de vriendin van de radio-dj.



Dan komt Olcay met nog beter nieuws. ‘Hij is helemaal kankervrij. Bedankt voor jullie steun en liefde. Ga hem zo even uit zijn bed trekken voor een leuke wandeling door het ziekenhuis.’



De Wild maakte eind maart bekend dat bij hem in een vroeg stadium darmkanker was vastgesteld. Hij ging kort daarna onder het mes. Eddy Keur presenteert sindsdien zijn NPO Radio 2-programma De Wild in de Middag.