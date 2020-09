Dolly Dots zorgen voor retrofeestje op Twitter: ‘Ik kan zo weer alles meezingen’

Eind jaren 70 kwamen ze op rollerskates de Nederlandse muziekwereld binnengerold: Angela Groothuizen, Ria Brieffies, Esther Oosterbeek, Angéla (Sjeel) Kramers, Patty Zomer en Anita Heilker. Ze scoorden de ene na de andere hit, van Boys (1979) tot What a Night (1987), tot ver buiten Nederland ook. In 1988 viel het doek voor de groep, de dames gingen ieder hun eigen weg.



Tien jaar later verscheen een compilatie-album (The Collection). In 2007 kwamen de vriendinnen, die altijd contact met elkaar bleven houden, weer bij elkaar voor een aantal reünieconcerten in Ahoy. Dat bleek een gouden greep. In 2008 traden ze opnieuw op in de Goodbye For Now Tour.