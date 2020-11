Dolly Parton doneerde een miljoen voor coronavaccin

Dries Roelvink heeft coronavi­rus: ‘Ik ruik de wijn niet meer’

16 november Volkszanger Dries Roelvink is getroffen door het coronavirus, dat meldde hij vanavond in RTL Boulevard waar hij reporter is. De entertainer kon sinds afgelopen week niet meer ruiken en liet zich daarom testen. ,,Gelukkig heb ik geen andere klachten.”