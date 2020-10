Dolly Parton lyrisch over cover van O’G3NE: ‘Wat een mooie sound!’

Het Amerikaanse country-icoon Dolly Parton is lyrisch over een cover van het Nederlandse zangtrio O’G3NE. De 74-jarige zangeres wist niet wat ze hoorde toen de website Glamour haar een video voorschotelde van de zussen die haar hit Jolene zingen. ,, I love it, love it, love it !’’

In de YouTube-serie You sang my song laat Glamour aan bekende artiesten zien hoe collega’s van over de hele wereld hun liedjes hebben gecoverd. Voor de aflevering met Dolly Parton koos het blad onder meer O’G3NE’s versie van Jolene, die de meiden afgelopen april opnamen toen ze in thuisisolatie zaten:

,,Wauw, wat een mooie sound’’, reageerde Dolly meteen enthousiast. ,,Wat een mooie harmonieën. O’G3NE, O’G3NE, O’G3NE, I love it, love it, love it! Zijn jullie een groep die nog meer dingen doet, ergens? Want jullie hebben die sound. Dank dat jullie mijn lied gekozen hebben, geweldig. Ik vind jullie verschillende looks ook geweldig. En die gitarist, dat is behoorlijk cool’’, vervolgde ze, verwijzend naar Rory de Kievit. ,,Ik vond de verschillende dingetjes die jullie deden echt mooi.’’

Quote Ik huil bijna Lisa Vol

Zenuwslopend

In de video is eveneens te zien hoe O’G3NE reageerde op de mooie woorden van Dolly. De drie wisten niet waar ze het zoeken moesten. ,,Dit had ik niet verwacht’’, aldus Shelly Vol. ,,Het is een eer om het lied van iemand anders te zingen, dus het is altijd zenuwslopend als diegene het ziet. Je hoopt dat je respectvol met het lied om bent gegaan en dat de ander het leuk vindt. Maar ik denk dat ze het leuk vindt! En ze was heel lief.’’



,,Ik huil bijna’’, vulde Lisa aan. ,,Als je een lied zingt van een artiest met wie je bent opgegroeid, tegen wie je opkijkt, over wie je documentaires hebt gezien, die je zo vaak hebt gehoord, hoop je dat je recht doet aan het lied als je het covert. En dat ze het mooi vinden. (...) Beste verrassing ooit.’’

Davina en Pink

O’G3NE is trouwens niet het enige Nederlandse element in de video: Dolly bekeek ook een Jolene-cover van de Vlaams-Nederlandse gitarist Thomas Zwijsen en zangeres Wiki Krawczyk op viool en ukelele. ,,Dat is geweldig’’, oordeelde Dolly.



Een reactie van een grote artiest kan veel betekenen. Zo ging Davina Michelle de wereld over nadat de Amerikaanse zangeres Pink vol lof had gereageerd op haar cover van What about us. O’G3NE kreeg eerder al complimenten van rockband Queen.

De zussen zorgden een tijdje terug ook al voor kippenvel in De Ochtend Show to go:

Volledig scherm Dolly Parton. © EPA

