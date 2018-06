Domien woest na negatieve kritiek op slankere looks: dit is bodyshaming

Nadat Verschuuren vandaag een voor- en nafoto van zichzelf op Instagram had gezet, regende het complimentjes. Maar er werd ook geageerd tegen zijn nieuwe uiterlijk. Een greep uit de negatieve kritiek: 'eng', 'te mager', 'manorexia', 'niet mooi' en 'ga maar weer kroketten eten'. De dj en een groot deel van zijn volgers vinden dergelijke reacties op iemands lichaam echt niet kunnen. Gesteld wordt dat iedereen zelf moet weten hoe hij of zij eruit ziet.



Domien zelf vatte de opmerkingen van tegenstanders samen in een vlijmscherpe tweet: 'bodyshaming is voor losers'. En ook op Instagram kwam hij met een reactie. ,,Lieve allemaal. Thanks voor de reacties! Leuk om te zien dat mensen hier iets van vinden. En dat is helemaal okay! Maar reacties als ‘eng mager’, ‘ga maar weer eten!’, ‘graatmager’ en ‘manorexia’ rieken naar ongegeneerde bodyshaming. Bodyshaming is voor losers. Denk een beetje na voordat je met je schietgrage vingertjes op ‘plaatsen’ drukt. Ik kan er prima tegen, maar de wereld is groter dan je eigen bubbel'', aldus Verschuuren.



Volgens de radiomaker is hij in in drie maanden tijd zes kilo afgevallen. Hij is tevreden met zijn looks, maar blijft ambitieus. Want, zo stelt Verschuuren, 'het had stiekem beter gekund'. ,,Breder, gespierder'', legt hij uit. ,,Maar dat had ook betekend dat ik nog meer had moeten letten op voeding (moeten bulken: voedsel louter gebruiken als brandstof) en in plaats van drie keer, vier keer had moeten trainen. Had gekund, maar ik wilde het ook graag léuk houden.''