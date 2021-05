Donald Duck maakt z'n debuut in de krant: ‘Die pechvogel in dat matrozenpakkie, die is toch tijdloos?’

Joan Lommen (62) kijkt na zoveel jaren nogal altijd bijna begerig om zich heen in haar werkkamer. Als een kind in een snoepwinkel, of in dit geval stripwinkel. De kartonnen Willie Wortel die zijn hoed afneemt. Goofy die zijn duim opsteekt. Het Mickey Mouse-poppetje in de kast. Het Duck-portret van Vincent van Gogh uit zijn sterfjaar aan de wand. En op haar bureau Donald Duck-pockets, albums, de nieuwste uitgave van het weekblad – nog onuitgepakt in cellofaan – een klusjesmaneditie (‘Waar je van opknapt’), een kookboek en een glanzende Duck-variant van de legendarische elpeehoes Abbey Road van de Beatles, niet met George, Paul, Ringo en John, maar met Willie, Donald, Dagobert en Guus. ,,Dit is de meest inspirerende werkomgeving die ik me kan voorstellen”, zegt Lommen, vanachter haar Donald Duck-mondkapje. ,,Waar op je werk mag je de hele dag strips lezen?”