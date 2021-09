Donnie heeft het voor elkaar: mag optreden bij de Toppers

Bon gepakt, een carnavalesk en vrolijk lied, doet het al een dikke week goed op onder meer Spotify. ,,Daar gaat het tegenwoordig om hè, streaming”, zei Froger eerder in een interview op deze site. ,,Ik ben nog uit de tijd van de cd en de elpee.”



Daar kwam ook een afspraak tussen de twee ter sprake. Met kerst hoopt Froger met De Toppers op te treden in Ahoy. Die shows staan nog steeds op de agenda. Op de vraag of Donnie mee mag doen, antwoordde hij toen: ,,Alleen als we minstens 2 miljoen streams halen, bij de Toppers ontvangen we alleen de groten der aarde.’’



Donnie deelt vandaag op Instagram het fragment uit het interview. Daar voegt hij een foto bij van het aantal streams dat Bon Gepakt heeft gehaald op Spotify: ruim 2 miljoen. Hij schrijft erbij: ‘Het is gelukt. Lieve mensjes ik mag het eindelijk bekend maken. Vind me volgend jaar bij de Toppers.’