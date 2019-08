Donny showt sixpack voor moeder en Fred krijgt klap in gezicht

All Together Now, Slimste mens, Even tot hier, Jinek en Oogappels ook in race voor Ring

11:50 De vijf wildcards voor de Televizierring gaan naar All Together Now, Slimste mens, Even tot hier, Jinek en Oogappels. Dat maakt de organisatie achter de tv-prijs zojuist bekend. Daarmee staat de lijst van programma's die kans maken op die felbegeerde ring op 25 titels. De andere 20 programma’s werden het afgelopen jaar door het publiek gekozen in vier kwalificatierondes.