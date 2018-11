Dood Paard blij met aandacht voor Tragedy of Slaughtervaart

De ruime aandacht voor de actuele situatie rond het ziekenhuis zorgt in ieder geval voor extra bezoekers. Dood Paard overweegt het toneelstuk zelfs met een week te verlengen. De voorstelling die te zien is in Broedplaats Lely op een steenworp afstand van het oude ziekenhuis in Amsterdam-West, is nu tot en met 24 november, maar loopt waarschijnlijk langer. ,,De aandacht is enorm”, verklaart woordvoerder Raymond Querido van Dood Paard dat verrast is door het toeval dat het toneelstuk en de actualiteit nagenoeg gelijke tred houden. ,,Het idee voor de voorstelling is namelijk twee jaar geleden al ontstaan. Dat kwam van actrice Manja Topper die een boek over het Slotervaartziekenhuis (van Bas Soetenhorst en Jeroen Wester) had gelezen. Voor de zomer is begonnen met het schrijven van het stuk en ze waren al aan het repeteren toen het nieuws over het ziekenhuis naar buiten kwam. Dat was een gekke gewaarwording.”