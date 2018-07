Doodgeschoten moeder New York speelde in GTST

De vrouw die gisteren om het leven is gekomen door een schietpartij in een appartement in de New Yorkse wijk Queens, was actief als actrice. Het gaat om Linda Olthof (47) uit Deventer. Zij was te zien in de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden .

Olthof nam in 2008 acht afleveringen lang het personage van Trudy Pouw, de moeder van Vicky Pouw, op zich. Vicky werd een jaar lang gespeeld door actrice Liza Sips.

Volgens de laatste berichten zou de Amerikaan James Shields zijn ex-vrouw Linda Olthof, hun zesjarige zoontje Jimmy en zijn huidige vrouw Saskia gisteravond (Amerikaanse tijd) hebben neergeschoten. Vervolgens zou Shields zichzelf hebben gedood. Buitenlandse Zaken spreekt van 'een verschrikkelijke situatie' en heeft de familie van de Nederlandse slachtoffers op de hoogte gebracht.

Ambitie

Olthof woonde van 1998 tot 2012 in New York. ,,In 1997 was ik voor het eerst in New York. Ik was een paar dagen op vakantie met mijn zussen. New York was altijd al een droom van me en ik vond de stad helemaal geweldig. In Nederland had ik een documentaire op tv gezien van de Actors Studio, waar de 'Method' van Lee Strasberg is ontstaan. Ik wilde daar hoe dan ook een kijkje nemen en toen ik daar in het kleine, bouwvallige theater kwam, wist ik dat ik hier iets wilde gaan doen. Ik zou hier terugkomen'', liet ze in 2008 weten aan De Stentor over haar Amerikaanse avontuur.

Ze begon als actrice en ontwikkelde zich als regisseur en theaterdocente. Over haar leven in Amerika zei ze: ,,In Deventer daalt mijn ambitie, omdat het er zo relaxed is. In New York laait mijn ambitie juist op. Je krijgt hier het gevoel 'if you can make it here, you can make it anywhere.' Dát gevoel beheerst deze stad.''

Toen Olthof zwanger werd, verhuisde ze toch terug naar Nederland. Onlangs zou ze met haar ex James Shields in een slepende voogdijzaak zijn beland. Shields begon in april een crowdfundingsactie, waarbij hij vermeldde dat zijn ex hun zoon twee weken per jaar naar Amerika wilde laten gaan.

Olthof was docente bij de toneelopleiding van de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Volgens een woordvoerster is het nieuws daar keihard aangekomen. ,,Het is een vreselijke tragedie en een groot verlies voor ons en de studenten.''