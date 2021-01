Doodverklaarde Bondgirl Tanya Roberts (65) blijkt toch in leven

Tanya Roberts, de Amerikaanse actrice die Bondgirl Stacey Sutton speelde in A view to a kill (1985), is toch nog niet overleden. Haar vriend en vertegenwoordiger Mike Pingel verklaarde maandag tegenover entertainmentsite TMZ dat ze zondag in een ziekenhuis was gestorven, maar zegt nu dat de 65-jarige Roberts nog leeft. Haar toestand is nog wel steeds kritiek.

Volgens Pingel kreeg Roberts echtgenote Lance maandagmorgen iets na tienen een telefoontje van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles dat Tanya nog leefde. ,,Lance dacht echt dat Tanya was overleden’’, zegt de vertegenwoordiger tegen TMZ.

Vannacht kreeg TMZ Lance te pakken en legde uit dat hij eerder die zondag was gebeld door het ziekenhuis met de boodschap dat het erg slecht met Tanya ging. Hij ging naar het ziekenhuis om afscheid te nemen. ,,Toen ik in haar kamer zat, opende ze haar ogen, maar daarna sloot ze ze weer en blies ze haar laatste adem uit”, zegt Lance. Althans, dat dácht hij. Hij was kapot en liep de kamer uit zonder ook maar te spreken met het verplegend personeel.

Pingel verspreidde zondag een persbericht over het overlijden, op basis van de - naar later dus bleek onterechte - conclusie van Lance dat hij haar had zien sterven toen ze haar ogen dicht deed. Vrienden van de familie namen zondag ook contact op met TMZ en zeiden dat Lance hen had gebeld om hen te informeren over het overlijden van de ster van That ‘70s Show.

Ingestort na wandeling

Roberts, die eigenlijk Victoria Leigh Blum heette, belandde op kerstavond in het ziekenhuis nadat ze ingestort was na een wandeling met haar honden. Volgens entertainmentwebsite TMZ werd ze aan de beademing gelegd en is ze niet meer bij bewustzijn geweest. Een woordvoerder liet aan TMZ weten dat haar slechte gezondheidstoestand niet coronagerelateerd is.

Naast met haar rol tegenover Roger Moore in de Bond-film werd Roberts ook bekend als Midge Pinciotti in de komedie That ‘70s Show. Midge was de moeder van personage Donna (Laura Prepon) en in de eerste drie seizoenen een van de vaste gezichten van de show. De actrice verliet de serie toen haar man Barry ongeneeslijk ziek bleek. Wel keerde ze in latere seizoenen meerdere keren terug voor een gastoptreden.

