Door tropisch virus gevelde Floortje Dessing heeft positief nieuws: ‘Tikkie beter’

‘Dank voor alle beterschapswensen: wordt een mens blij van zo ver van huis’, schrijft de 52-jarige Dessing op Instagram.

De presentatrice verzekert daarnaast dat ze voor werk op het Indonesische eiland zit. ‘En nee, ik ben niet op vakantie: ik kom hier om aandacht te vragen voor wilde dieren die nog steeds voor toeristische doeleinden worden gebruikt. Hopelijk kunnen we verhalen maken die uitleg geven over hoe het écht zit; moet je zelf maar bepalen of je die attracties nog wilt bezoeken als je hier vakantie viert. Maar daarover later meer….als ik weer een beetje overeind sta.’

Reisaandoeningen Floortje Dessing

Het is lang niet de eerste keer dat Dessing wordt getroffen door een typische reisaandoening. In Colombia liep ze bijvoorbeeld schistosomiasis op, een infectie waarbij larven van een worm door de huid heen in bloedvaten terechtkomen. Verder kreeg ze knokkelkoorts op Bali, hondsdolheid in Cambodja en tekenencefalitis in Zweden. Dat is een ontsteking van de hersenen, veroorzaakt door een virus dat besmette teken overbrengen. Ook werd ze naar eigen zeggen aangevallen door duizenden wespen op een eiland in de Stille Oceaan.

Haar reisavonturen leveren in elk geval prijswinnende tv op. Dessing werd onlangs nog geëerd met de Media Oeuvre Award voor haar jarenlange carrière vol ‘schitterende’ programma’s en mooie verhalen. De jury, bestaande uit AD-columnist Angela de Jong en Spreekbuis-uitgever Richard Otto, noemde haar een ‘klasse apart’.’ Floortje naar het einde van de wereld won in 2016 de Gouden Televizier-Ring.

