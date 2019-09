Dotan is terug, maar niet altijd even overtuigend

Hoe keer je terug op het podium na een stilte van ruim twee jaar? Twee jaar waarin in het midden ervan de halve wereld over je heen is gevallen nadat je publicitaire bedrog is uitgekomen. En waarin je op je 32ste ook nog uit bent gekomen voor je seksuele identiteit.

Zanger Dotan had er vooraf goed over nagedacht. In een uitverkocht Paradiso wilde hij zijn rentree vieren met muziek. ,,Er is al genoeg gezegd,” zei hij vanaf de bühne. Om er een veelbetekenend ‘vooral door anderen’ aan toe te voegen. Hij zou vanavond de muziek het woord laten voeren.

Dat het weerzien met zijn fans hem hevig ontroerde was onmiddellijk voelbaar. En in de toegift ook te zien: met betraand gezicht nam de zanger de zoveelste ovatie in ontvangst. ,,Dit voelt als een nieuw begin,” sprak hij in een zin waarover ook goed was nagedacht. Want alles aan zijn optreden ademde Dotans wil om de affaire achter zich te laten en door te gaan waar hij gebleven was: bij het in sprinttempo veroveren van de Nederlandse pop.

Het is de vraag in hoeverre dat zal lukken. Hoewel Dotan zich op zorgvuldige uitgekozen podia heeft laten interviewen over de valpartij van zijn eigen sokkel, bleef hij vaak in algemeenheden hangen in zijn antwoorden. Er kwamen de afgelopen malen ook meermaals excuses. Die gingen uit naar ‘iedereen die zich gekwetst voelde’. Een sorry dat deed denken aan de politicus die zich na een onhandige uitspraak verontschuldigt ‘voor de ontstane commotie’ in plaats van voor wat hij daadwerkelijk heeft gezegd.

Dotans keuze er in Paradiso niet op terug te komen viel niettemin goed bij zijn trouwste fans. Die hadden hem zichtbaar net zo gemist als hij hen. Een liefdevol weerzien werd het, waarbij Dotan oud en nieuw materiaal afwisselde. Daarbij viel op hoe sterk sommige liedjes nog steeds zijn óf zullen worden. Hoogtepunt bleek het kleine Let the River in, waarbij hij niet meer nodig had dan twee tokkelgitaren, een kwastje op de drums en dotje echo op de microfoon om te ontroeren.

Maar de avond draaide vooral om nieuwe liedjes. Ze bleken van doortimmerde kwaliteit, maar wisselend in de uitvoering. Niet alles overtuigde. De elektrobeat van There Will be a Way verpulverde het liedje zelf. Hetzelfde deden de holle drums met het delicate Strangers.

Letting Go is de knapste nieuweling van het stel met een fraaie tekst over het inwisselen van pijn voor hoop. Het is precies de missie die Dotan zichzelf ook heeft opgelegd. Bij het slagen ervan kwam hij gisteravond weer een stapje dichter.