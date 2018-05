Dotan weigert reactie op Paaspop-verhaal: 'Hij is van de aardbodem verdwenen'

SCHIJNDEL/AMSTERDAM – De Nederlandse singer-songwriter Dotan (31), die het begin van zijn carrière een boost gaf door gebruik te maken van tientallen nepaccounts op sociale media, weigert een reactie te geven op het nieuws dat hij zich jaren geleden heeft voorgedaan als een medewerker van de radio . Dat deed (het management van) Dotan nadat een verslaggever van het Brabants Dagblad in 2012 een kritische recensie schreef over zijn optreden op Paaspop.

Dat Dotan, ondanks herhaaldelijke verzoeken van deze krant, niet wil reageren is volgens zijn moeder Patty Harpenau niet zo gek: haar zoon is al zeker twee weken spoorloos. ,,Ik ben radeloos en maak me grote zorgen.''

Volgens Patty Harpenau probeert ze al veertien dagen tevergeefs in contact te komen met haar zoon, vertelt ze in de Telegraaf. Dotan is kort na het interview dat hij gaf in RTL Late Night 'met de noorderzon vertrokken'. ,,Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord'', aldus Harpenau die met smart wacht op een teken van leven van Dotan. ,,Hij belt me niet en ik kan hem niet bellen. Zijn telefoon is afgesloten en hij heeft al zijn concerten afgezegd. Ik slaap er niet van."

Gelogen

Patty geeft toe dat haar relatie met Dotan de afgelopen jaren niet heel goed is geweest. Maar als moeder maakt ze zich grote zorgen of haar onder vuur liggende zoon deze situatie wel aankan. ,,Ik weet dat hij zich helemaal kan afsluiten. Toch beangstigt het me dat hij niet reageert." Harpenau denkt dat Dotan mogelijk naar zijn Israëlische vader is gevlucht.

Alhoewel de hele situatie rondom Dotan Patty's 'ziel verscheurd' denkt ze niet daar zoon opzettelijk heeft gelogen over de ontmoeting met een niet bestaand leukemiepatiëntje. Ook vindt ze dat Dotan het niet verdient om nu totaal verguisd te worden nadat bleek dat hij zich door nepaccounts op sociale media liet ophemelen. Sterker nog: hij verdient een tweede kans. ,,Dat Dotan nu van de aardbodem is verdwenen, is afschuwelijk. Dit past niet bij hem."

Vertrouwen

De artiest zelf zei eerder te hopen dat er nog toekomst zit in zijn carrière. ,,Ik hoop het vertrouwen stap voor stap terug te kunnen winnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu probeer de dag door te komen. Ik hoop dat ik op een gegeven moment de muziek weer kan laten spreken.'' Hij snapt dat mensen teleurgesteld zijn. ,, Er is de zo veel gezegd en zo veel gebeurd. Ik heb me zo vaak voor de kop geslagen. Ik dacht: idioot, wat heb je in godsnaam gedaan?''

Met emotionele verhalen van fans, bijzondere ontmoetingen en fanatieke aanmoedigingen oogstte Dotan de afgelopen jaren veel lof. De zanger werd op handen gedragen, maar schijn bedriegt. Uit een uitgebreid onderzoek van de Volkskrant blijkt dat er zo'n 140 nepprofielen zijn gebruikt om zijn populariteit een flinke impuls te geven. Via de accounts werd gereageerd op optredens van de zanger en werden verzonnen verhalen de wereld in geholpen om het imago van Dotan op te krikken.

De Volkskrant vroeg de zanger, voor publicatie van het verhaal, om een reactie. Toen ontkende Dotan met grote stelligheid te hebben gesjoemeld. Na de publicatie kwam Dotan met een uitgebreide uitleg op Facebook. Hij ging diep door het stof. In zijn reactie stelde hij onder meer: ,,Wat ik en mijn team deden was dom en naiëf.''

'Gênante recensie'

Het Brabants Dagblad bracht vlak na het verhaal van de Volkskrant het nieuws naar buiten dat Dotan via tenminste één fictief profiel haatberichten heeft gestuurd naar kritische journalisten. Daar kreeg een verslaggever van deze krant in 2012 mee te maken.