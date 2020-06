Doutzen Kroes en Hunkemöller na vijf jaar uit elkaar

Podcast 'Series en films ook hard aangepakt door Black Lives Mat­ter-beweging’

14:22 ‘Een klassieker als Gone with the Wind verwijderen omdat het niet meer in het tijdsbeeld past, gaat te ver,’ vindt Kevin Goes van de podcast Bingewatchers. ‘Je zou moeten werken met disclaimers: Let op, deze film of serie kan verouderde denkbeelden bevatten. Als je klassiekers en kunst verwijdert, dan weet de volgende generatie niet meer hoe er toen gedacht werd.’