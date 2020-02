Doutzen laat weinig aan verbeelding over en Anouk klimt poedelnaakt uit beekje

Heftige beelden: Dit is het moment dat Britney Spears haar voet breekt

16:07 Dat Britney Spears haar voet had gebroken tijdens een dansroutine, was al bekend. Maar de popzangeres heeft nu ook de beelden van het incident online gezet. In een clipje op Instagram is te zien hoe ze op blote voeten oefent tot het moment dat er een harde knak te horen is.