Doutzen roept op tot respect na ophef over coronacomplot

Kroes slingerde drie dagen geleden een uitgebreid bericht de wereld in, waarin ze haar twijfels over het coronavirus en de aanpak van de overheid uitspreekt. In Nederland moeten mensen bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden en veelvuldig handen wassen. Het topmodel stelde dat ze ‘urenlang research’ heeft gedaan en dat ze door alle verkregen informatie vraagtekens heeft gekregen over de oprechtheid van de media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven.



‘Is het gemakkelijker om een ​​door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons?’ schreef Kroes, die ervan overtuigd is dat die organisaties andere belangen hebben dan ze naar buiten brengen. Bovendien is Kroes van mening dat het raar is dat ‘zes bedrijven (bijna) alle media bezitten, is dat niet een belangenconflict? En hoe werken de systemen waar we allemaal in zitten? Wie profiteert ervan? Ik heb altijd vragen gesteld, ik ben geboren in een familie die nooit gewoon volgde.’