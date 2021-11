Doutzen zwaait met hakbijl en Sarah viert verjaardag met Rachel Hazes

Ron Fresen durfde deelname De Slimste Mens niet aan

Ron Fresen is al jarenlang de politiek duider in het NOS Journaal en dus een bekend gezicht in menig huiskamer. In andere programma’s naast het journaal is hij bijna niet te zien, hoewel het wel had gekund. Voor de spelshow De slimste mens is de 62-jarige verslaggever namelijk meerdere keren gevraagd, maar keer op keer wees hij de uitnodiging af.

31 oktober