Douwe Bob kreeg in december niet een maar twee kinderen, derde op komst

Douwe Bob is in december niet alleen vader geworden van dochter Bobby Lou, maar ook nog van een tweede meisje. Dat bevestigt de zanger na berichten van Yvonne Coldeweijer, bekend van haar juice -kanaal. ‘In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven, maar nu ze er is, voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen’, aldus de zanger.

Douwe maakte vanmiddag bekend dat hij en zijn ex Anouk een kindje verwachten. Het nieuws volgde vrij rap op de bevalling van kunstenaar Loes van Delft, met wie hij vorige maand nog dochtertje Bobby Lou verwelkomde. Eerder vandaag meldde Yvonne Coldeweijer, die vorig jaar naam maakte met haar roddelvlogs over BN’ers, dat er nog een derde kindje zou zijn. Dat blijkt dus te kloppen.

‘Ja, het is waar. Vorige maand ben ik vader geworden van een tweede meisje’, schrijft Douwe Bob vanavond op Facebook. ‘In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven, maar nu ze er is, voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen.’



De zanger is naar eigen zeggen ‘nog bezig de juiste weg in dit vaderschap te vinden’. Maar, stelt hij: ‘Wat er ook gebeurt, ook voor haar ben ik er als ze me nodig heeft.’



Hoe het meisje heet en wie de moeder is, is vooralsnog niet bekend.

Wervelwind

De 29-jarige zanger liet eerder vandaag al weten dat zijn ex-vriendin Anouk een jongetje verwacht. ‘Wij zijn trots’, begon hij het babynieuws. ‘We probeerden het bijna drie jaar en het is bijna vijf maanden geleden dus toch gelukt.’

Hoogstwaarschijnlijk vormen Douwe en Anouk op dit moment geen koppel. ‘We houden in elke hoedanigheid dan ook erg van elkaar en Bobby Lou krijgt een lief broertje’, aldus Douwe, die stelde dat het leven ‘een wervelwind’ is. ‘Ride it.’



Douwe Bob Posthuma, zoals de zanger voluit heet, was tussen 2018 en het voorjaar van 2021 met enkele tussenposes samen met Anouk. Hij liet in juni weten dat ze uit elkaar waren, maar dat dit van hem niet zo hoefde te blijven.



,,Ik hou veel van een vrouw en zij van mij, maar het is soms even moeilijk’’, zei hij. ,,Maar je weet niet hoe dingen gaan. Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden.’’ Van berichtjes van aanbidsters moest hij dan ook niets hebben, zei hij.

Onorthodox

Douwe Bob noemde de zwangerschap van zijn ex-vriendin vanavond in RTL Boulevard ‘onorthodox en misschien niet zoals het heurt’. Toch is hij heel blij en gelukkig. ,,Ik kan niet wachten tot ik er nog eentje mag verschonen.”



Er is volgens de artiest geen sprake van spanning tussen kunstenaar Loes van Delft en zijn ex Anouk. Met Van Delft heeft de artiest overigens geen relatie gehad. „Ze gunnen het elkaar van harte. Er is totaal geen wrok.”

