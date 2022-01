Douwe Bob verwacht opnieuw een kindje: ‘Het leven is een wervelwind’

De 29-jarige zanger is nog maar net vader van dochtertje Bobby Lou , dat hij met kunstenares Loes van Delft kreeg, of er staat hem een tweede koter te wachten. ‘Wij zijn trots’, begint Douwe Bob het babynieuws. Hij vervolgt: ‘We probeerden het bijna 3 jaar en het is bijna 5 maanden geleden dus toch gelukt.’ Hoogstwaarschijnlijk vormen Douwe en Anouk op dit moment geen koppel. ‘We houden in elke hoedanigheid dan ook erg van elkaar en Bobby Lou krijgt een lief broertje’, aldus Douwe Bob, die stelt dat het leven ‘een wervelwind’ is. ‘Ride it’

Douwe Bob Posthuma, zoals de zanger voluit heet, was tussen 2018 en in het voorjaar van 2021 met enkele tussenposes samen met Anouk. Hij liet in juni weten dat ze uit elkaar waren, maar dat dit van hem niet zo hoefde te blijven. ,,Ik hou veel van een vrouw en zij van mij, maar het is soms even moeilijk’’, zei hij. ,,Maar je weet niet hoe dingen gaan. Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden.’’ Van berichtjes van aanbidsters moest hij dan ook niets hebben.

Loes van Delft

In juli 2021 maakte Douwe Bob bekend voor de eerste keer vader te worden. ,,De wereld mag het weten’’, zei hij op het podium van openluchttheater Caprera. ,,Er zit hier een hele lieve meid in het publiek, Loes van Delft heet ze. Die heeft een heel mooi baby’tje in haar buik. En ik mag daar de vader van zijn. Het wordt een dochtertje, ik ben heel trots dat we een dochtertje krijgen’’, vervolgde hij, waarna hij een nummer aan de spruit opdroeg.



Douwe en kunstenares Loes van Delft hebben geen relatie. De zwangerschap was overigens niet gepland. ,,We hebben het een paar keer heel fijn gehad en zij kwam er laat achter. Zij dacht: wil ik dit? En ik dacht dat ook. Toen hoorde zij het hartje en wilde het houden. Ik was het daar mee eens. Het is the gift of life (gift van het leven, red.). Maar het is onwerkelijk, nog steeds”, zei de zanger daar eerder over in Rooijakkers over de Vloer.