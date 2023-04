Down The Rabbit Hole stopt per direct met exclusieve extra's na felle kritiek: ‘Slaan plank mis’

Festival Down The Rabbit Hole stopt per direct met het aanbieden van luxepakketten voor het festival. Voor 360 euro boven op het festivalticket konden bezoekers een pakket met exclusieve voordelen kopen. Het viel ontzettend slecht bij bezoekers, de organisatie stopt de verkoop nu.

‘We waarderen jullie betrokkenheid en grote hart voor het festival en geven gehoor aan jullie commentaar: Rabbit Royale gaat niet door en de verkoop is gestopt’, laat de organisatie dinsdagavond via de eigen kanalen weten. ‘Het is duidelijk dat we de plank hiermee misslaan dus trekken we de stekker eruit.’

Luxe wc’s en exclusieve hapjes

Eigen luxe wc’s, toegang tot een panaoramadeck met vrij uitzicht op het podium, exclusieve hapjes en drankjes en een eigen fast lane om het festivalterrein van Down the Rabbit Hole snel te kunnen betreden.

Het is een greep uit de voordelen die het festival aan kopers van een ‘Rabbit Royale-pakket’ gisteren bood. Voor 350 euro (exclusief festivalticket), konden 150 bezoekers van Down The Rabbit Hole hun weekend ‘upgraden’.

Quote Het is duidelijk dat we de plank hiermee misslaan, dus trekken we de stekker eruit

Veel kritiek

In plaats van enthousiasme oogstte het plan maandag en dinsdag bakken kritiek van trouwe bezoekers. Zij roerden zich massaal op Instagram, Facebook en Twitter. Het luxepakket zou afbreuk doen aan het imago van het festival en tweedeling creëren tussen de bezoekers.

Met name de eigen luxe wc’s vielen slecht in de smaak, omdat tijdens de editie van 2022 er juist lange wachtrijen voor de toiletten stonden.

De organisatie laat nu weten dat er dit jaar meer toiletten komen, een aantal podia en tenten vernieuwd zijn en dat de campings beter ingedeeld zijn.

Prijsstijging opvangen

Een van de redenen voor het aanbieden van het luxepakket is het opvangen van gestegen prijzen in de sector, zo luidt het statement. ‘Kosten voor personeel en materiaal en ook gages voor artiesten stijgen onevenredig hard, waardoor de betaalbaarheid van festivals onder druk staat.’

Woordvoerder Bente Bollmann van het festival wil het statement niet verder toelichten. Zo wil hij niet zeggen in hoeverre de opbrengst van het ‘Rabbit Royale-pakket’ de opgelopen kosten voor dit jaar zou dekken, of hoeveel pakketten er tot nu toe werden verkocht. ,,Dat is iets tussen ons en de kopers. We nemen contact met ze op en zij krijgen hun geld uiteraard terug.”

