Dr. Dre met hersenbloeding opgenomen in ziekenhuis

Larry King (87) opgenomen in het ziekenhuis met het coronavi­rus

3 januari Het gaat niet goed met presentator Larry King. De voormalig talkshowhost is opgenomen in het ziekenhuis, nadat is besmet is geraakt met het coronavirus, melden diverse Amerikaanse media. Het gaat al een tijdje niet goed met de gezondheid van het inmiddels 87-jarige televisie-icoon.