Dr. Dre moet ex-vrouw 90 miljoen euro betalen, hij vindt dat ‘een schijntje’

Dre, wiens echte naam André Romelle Young is, moet Nicole nu 45 miljoen euro betalen en volgend jaar nog eens dat bedrag. De reden waarom Nicole na 24 jaar huwelijk niet de helft van zijn hele vermogen krijgt, is omdat er vooraf voorwaarden zijn getekend. En hoewel ze die later heeft aangevochten, omdat ze na 24 jaar meende recht te hebben op meer, ging de rechter daar niet mee akkoord. Ook dient ze haar eigen advocaatkosten te betalen, die inmiddels ook tot in de miljoenen zijn opgelopen.

De muziekproducer behoudt zeven van de door hen gekochte huizen, evenals al zijn muziekrechten, geregistreerde merknamen en aandelen in diverse samenwerkingen en trustfondsen. De belangrijkste aandelen die in zijn bezit blijven zijn die van Apple, waarin ook de winst van de verkoop van zijn Beats By Dre-koptelefoons verwerkt zitten. Daarbij behoudt hij zes van hun auto’s, waar Nicole er vier krijgt.

Nicole mag alle juwelen, bankrekeningen en het contant geld behouden dat ze tijdens hun huwelijk gekregen heeft. Volgens insiders had ze beter akkoord kunnen gaan met het voorstel dat Dre haar vorig jaar deed, omdat ze dan meer had overgehouden. ,,Dit is echt een lachertje”, aldus een insider. ,,Ze heeft zo lopen aandringen op een belachelijk hoog bedrag aan alimentatie per maand, dat Dre daar tegenin is gegaan. En nu krijgt ze twee keer een bedrag en hoeft ze verder op niks meer te rekenen. Dat is niet slim gespeeld van haar, nu moet ze het hiermee doen.”

