Dr. Phil krijgt overheidslening van ruim 6 miljoen euro

Ruud de Wild verwijdert corona­scherm, zendermana­ger grijpt in

8 juli Radiopresentator Ruud de Wild is wel klaar met alle plexiglasschermen in de studio en laat deze tijdens zijn radioshow De Wild in de Middag verwijderen door zijn sidekicks. ,,Het is alleen voor de bühne”, aldus Ruud. Daar denkt zendermanager van NPO Radio 2 Peter de Vries echter anders over en dus grijpt hij in.