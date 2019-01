Drake sluit miljoenendeal met superdeluxe nachtclub in Las Vegas

Aubrey Drake Graham (de echte naam van Drake) trad recent op tijdens de Consumer Electronics Show in de gokstad: een beurs waar nieuwe gadgets worden gepresenteerd. Tijdens zijn show in de XS Nightclub - een onderdeel van het gigantische en superdeluxe Wynn casino en hotel - vertelde hij zijn publiek al dat er de komende tijd nog genoeg kansen zijn om hem daar te zien.

Het voor langere tijd vastleggen van supersterren is al jaren een trend in Las Vegas. Céline Dion stond er jaren achtereen op de planken en ook Jennifer Lopez en Lady Gaga hebben contracten getekend waarmee ze een fortuin verdienen. Britney Spears was ook geboekt voor een langdurige concertreeks in een hotel. Die gaat echter niet door, omdat de popprinses voor haar zieke vader moet zorgen. Volgens Amerikaanse media zou de belangstelling van clubs in Las Vegas voor Drake groot zijn. Hij ging uiteindelijk in zee met de XS Nightclub vanwege de gunstige voorwaarden en het salaris.