Drake vraagt rechter om contactverbod voor dreigende stalker

In rechtbankpapieren in handen van E! laat de advocaat van Drake weten dat het om de vrouw gaat die in 2017 werd opgepakt nadat ze had ingebroken bij de muzikant. Deze Mesha Collins klaagde de Canadees afgelopen zomer ook aan voor het megabedrag van 4 miljard dollar, omdat hij haar zwart zou hebben gemaakt op Instagram en daarbij haar privacy had geschonden. Een rechter verwierp de zaak omdat Drake nooit iets over de vrouw heeft gedeeld op social media.