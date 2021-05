Drama op het Songfestival: ‘Duncan mist nu zijn plekje in de historie’

Een positieve coronatest van Jeangu Macrooy of een van de presentatoren was nog erger geweest, maar kort daarachter stond op het rampenlijstje van de organisatie wel de naam van Duncan Laurence. De zanger die er in 2019 in Tel Aviv voor zorgde dat het songfestival in Nederland mocht plaatsvinden, ontbreekt op het moment suprême.



,,Hij gaat voor het zingen de kerk uit, om het grappig te zeggen’’, aldus Cornald Maas, die net als bij de halve finales ook morgen met Sander Lantinga het commentaar verzorgt. ,,Maar het is verre van grappig, ik constateer het met pijn in het hart. Het is intens triest voor hem. Ik sprak Ilse DeLange, die vertelde dat hij heel verdrietig is en dan zeg ik het nog voorzichtig. Als ik Duncan was, zou ik er helemaal kapot van zijn.’’