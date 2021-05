Drama voor Dimitri Vegas & Like Mike: dj’s verliezen vader en ook kindje van Mike doodgeboren

Het is een bijzonder droevige week voor het dj-duo dat stond aan de vooravond van hun grootte geluk. Dimitri Vegas en Like Mike stonden allebei op het punt om vader te worden. Like Mike en zijn vriendin Gemma Rosereyn zouden in augustus hun eerste kind verwelkomen. Helaas moesten ze op 25 weken afscheid nemen van hun kind.



Niet veel later overleed ook hun vader, Takis Thivaios. Hij werd 66 jaar oud. Een groot verlies, want Takis was één van de grootste fans van zijn zonen, hij ging vaak met hen mee naar Ibiza om mee te feesten op hun beats.



Dimitri en zijn echtgenote Anouk Matton verwachten hun eerste kindje, een jongetje, begin juli.