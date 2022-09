Dramaserie over Bijlmerramp: ‘Op de set stond Slachtofferhulp klaar’

met foto's Kim Feenstra beleeft ergste ‘struggle’ ooit in Zee­man-win­kel, maar dan maakt zoontje alles goed

Model Kim Feenstra (37) maakt indruk op haar volgers met een openhartig verhaal over haar gevoelens als moeder. Ze bekent dat ze terugdacht aan haar glamourbestaan in Miami toen een alledaags bezoekje aan Zeeman deze week door een woedend zoontje uitmondde in een van de ergste ‘struggles’ die ze ooit meemaakte. Alles sloeg om toen het ventje drie woorden sprak.

25 september