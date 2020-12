Dreumes Yoda blijkt een gewild object te zijn voor allerlei duistere figuren

De Meilandjes gaan op avontuur in Lapland voor kerstspeci­al

8 december Dit jaar geen scheldende Meilandjes tijdens het optuigen van de kerstboom: het gezin gaat in de kerstspecial namelijk op avontuur in het Zweedse deel van Lapland. Van 22 tot 24 december is te zien hoe de familie onder meer sleetochtjes maakt, het Noorderlicht bekijkt én grote moeite doet om een voorraad wijn het land in te krijgen.