Drie dagen op een campingstoeltje voor Harry Styles

Met videoMet campingstoeltjes, dekens en kaartspelletjes bivakkeren de grootste fans van Harry Styles al dagenlang om de hoek van de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. Want zanger Styles, voormalig lid van de Britse boyband One Direction, is megapopulair.

Hoewel het eerste concert in een reeks van drie pas zondagavond plaatsvindt, bivakkeren Verena (24), Anna-Elif (18), Nora (19), Lara (20) en Maria (19) vrijdagmorgen om 06.00 uur al aan de overkant van de hoofdentree van het stadion. Van top tot teen gehuld in Harry Styles-kleding zitten de vriendinnen op een trottoir.

Een paar meter verderop is een viaduct. Anna-Elif: ,,Daar kunnen we eventueel schuilen bij slecht weer.” De meiden hebben twee campingstoeltjes uitgeklapt. De dekentjes die ze bij zich hebben zijn geen overbodige luxe, want door de auto's die voorbij razen staat er een stevig windje. Om de tijd door te komen spelen ze Uno. Ze hebben slaapzakken bij zich en delen de voorpret met elkaar onder het genot van een boterham en maaltijdsalade uit de supermarkt.

Van links naar rechts: Verena, Anna-Elif, Nora, Lara en Maria.

Het duurt nog twee dagen voordat Harry Styles naar de Amsterdam Arena komt met zijn concert Love on Tour, maar deze meiden zitten er al klaar voor.

Op de vraag waar iedereen vanavond slaapt, antwoordt Maria: ,,Bij mij in Rotterdam.’’ Anna-Elif: ,,Ik wilde vanavond in een hostel slapen, maar dat vind ik eng omdat ik niet met jongens op een kamer wil. Van zaterdag op zondag slapen we hier buiten in onze slaapzak.’’

Voorbijgangers wordt steevast gevraagd of ze ook voor Harry Styles komen. Daarna laten ze hun handen zien, waarop in zwarte stift staat in welk vak ze staan en dat ze nummer 1 in de rij zijn. Nora: ,,Morgen om twaalf uur nemen we plaats in de officiële rij bij de Arena. Onder fans is het gebruikelijk dat je daarvoor onderling een onofficiële rij vormt. En wij zijn daarvan dus de eersten.’’

De officiële rij trekt zich vaak niks aan van de onofficiële rij, weet Maria. ,,En daarom moet je zorgen dat je er morgen op tijd bij bent. Als ik morgen in die rij sta, dan ga ik er alleen uit als ik naar de wc moet.’’ Veel fans van Harry Styles reizen met hem mee tijdens zijn tour. Nora: ,,Harry geeft vandaag een concert in Parijs, dus daar zullen veel fans naartoe zijn. Nu zitten we hier nog chill met ons vijven.” Morgen verwacht ze er honderden.

Voor merchandise van hun idool moeten de vaak jonge fans diep in de buidel tasten. Anna-Elif: ,,Een hoody kost gewoon 80 euro he? En die is nog van slechte kwaliteit ook. Na een keer wassen ziet het er niet meer uit.’’

Met zwarte stift staat aangegeven in welk vak ze staan en dat ze nummer 1 in de rij zijn.

De fans van Harry Styles noemen zichzelf ‘The Harry's’. De zanger speelt een belangrijke rol in hun leven. Anna-Elif: ,,Veel tieners zijn depressief en voelen zich niet gesteund door hun omgeving. Harry leert je dat je aardig moet zijn voor elkaar. Hij heeft mijn leven gered en maakt me aan het lachen. Hij was er tijdens de lockdownperiode, toen ik het moeilijk had. Harry is er altijd, ook op slechte dagen.’’

Maria prijst hem om zijn persoonlijkheid. ,,Door hem heb ik mezelf en mijn seksualiteit leren ontdekken. Ik kom uit een conservatieve familie en dacht dat het raar is om queer te zijn. Maar door hem besef ik dat het heel normaal is.’’

Het merendeel van de vriendinnengroep heeft kaarten voor alle drie de shows in Amsterdam. Zijn concert in München vorig jaar en deze drie shows kostten Anna-Elif bij elkaar 1000 euro. ,,Ik ga vijf dagen per week naar school en werk daarnaast zes tot acht uur per week als caissièremedewerker in een supermarkt. Ik ben meestal blut als ik concerten bezoek.’’

Lara: ,,Ik betaalde 480 euro voor de aankomende drie shows.’’ Maria: ,,Ik was 400 euro kwijt.’’ Nora: ,,En ik 700 euro voor drie shows.’’ De prijs maakt de meiden uiteindelijk niet zoveel uit. Als ze zondag maar vooraan staan.

De concertreeks van Harry Styles is op 4, 5 en 6 juni in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De organisator laat weten dat er nog maar enkele kaarten beschikbaar zijn. Het is niet toegestaan om in het gebied rondom de Johan Cruijff Arena op straat te slapen. De politie surveilleert en kan boetes uitdelen bij overtredingen.