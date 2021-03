Drie nieuwe seizoenen van Big Bang-voorloper Young Sheldon

In Young Sheldon speelt Iain Armitage, ook bekend uit Big Little Lies, de jonge versie van Sheldon Cooper, het personage dat in The Big Bang Theory werd vertolkt door Jim Parsons. De serie speelt zich af in Texas in de jaren 80, waarin wonderkind Sheldon als negenjarige op de middelbare school zit. Parsons is de voice-over van de show, die terugblikt op zijn jeugd.

In Nederland is de serie te zien op Comedy Central. Daar en in de VS wordt momenteel het vierde seizoen uitgezonden. Daarin haalt Sheldon - nu elf jaar - zijn middelbareschooldiploma en maakt zich op voor de volgende stap: de universiteit.

Actrice Zoe Perry speelt in Young Sheldon de moeder van Sheldon, Mary. De echte moeder van de actrice, Roseanne-ster Laurie Metcalf, was in The Big Bang Theory te zien in de rol van Mary Cooper.

Het laatste nieuws over series hoor je in de podcast Bingewatchers:

