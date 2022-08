Drie sterren voor Beast: Intense Idris Elba versus een realistisch ogende computerleeuw

Regisseur Lars von Trier heeft ziekte van Parkinson

Bij de bekroonde Deense regisseur Lars von Trier, bekend van films als Antichrist, Dogville en Melancholia, is onlangs de ziekte van Parkinson vastgesteld. Eind deze maand gaat zijn televisieserie The Kingdom Exodus op het filmfestival in Venetië in wereldpremière en de producent wilde ,,speculaties over zijn gezondheid” in aanloop daarnaartoe voorkomen. Daarom besloot zijn filmproductiemaatschappij Zentropa het nieuws in een korte verklaring met Deense media te delen.

3:26