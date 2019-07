Dries Roelvink aast op zomerhit en presentatieklus

Het is algemeen bekend dat Roelvink de afgelopen jaren al dagelijks in de sportschool te vinden was; op sociale media deelt hij regelmatig foto's en filmpjes van zijn work-outs. Toch is de Amsterdammer kennelijk nog niet tevreden, want een ‘beachbody’ staat nog steeds op zijn verlanglijstje.



Roelvink geeft niet prijs op welke manier hij zijn doelen wil bewerkstelligen, maar zegt wel ‘een aantal mooie mensen’ om zich heen te hebben die hem met zijn ambities gaan helpen. Roelvink houdt overigens wel een slag om de arm. Hij zegt al ‘dik tevreden’ te zijn als er twee doelen worden bereikt.



De volkszanger kan in ieder geval rekenen op motiverende berichten van zijn fans. Zij schrijven onder meer dat ze in hem geloven en wensen hem succes. ‘Leef je droom’, reageert iemand bijvoorbeeld. En een ander: ‘Mooie doelstellingen. Good luck!’



Roelvink is, naast zijn zangcarrière, de laatste jaren ook vaker op televisie te zien. In 2015 kreeg hij met zijn gezin een eigen realityserie: De Roelvinkjes. Die serie kreeg drie keer een vervolg: in 2017, 2018 en 2019.