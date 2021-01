Dries Roelvink schrok van zoon Dave bij rellen: ‘Ik hou m'n hart vast met hem’

Dries zegt dat hij zijn zoon altijd een beetje in de gaten moet houden. ,,Hoewel ik de laatste maanden eigenlijk redelijk tevreden over hem was. Hij woont samen, draait niet meer, er wordt geen alcohol meer gedronken, hij was goed aan het sporten, hij kwam dicht bij mij wonen, dus dat vond ik ook wel prettig. Alleen ik schrok natuurlijk ook wel vorige week zondag”, zegt de zanger vanochtend op Radio Veronica. Volgens Dries is Dave veel bezig met zijn volgers op Instagram. ,,Er keken opeens 25.000 mensen mee en die zeggen dan allemaal tegen hem: ‘Dave ga dichterbij en laat zien wat er gebeurt’. Toen begon ik natuurlijk ook berichtjes te sturen van ‘kijk je wel uit?’. Volgens hem was het zo succesvol op Instagram, dat hij zei: ‘Als dat zondag weer gebeurt, dan ga ik weer’.”

Een randje

Journalistenvakbond NVJ wilde, nadat Dave op Instagram aankondigde gebruik te willen maken van een nagemaakte perskaart, juridische stappen tegen hem nemen. Toen hij de post met de kaarten op Instagram verwijderde, zag de bond hier van af. ,,Dat heeft hij gelukkig terug kunnen draaien. Maar, ik houd altijd m’n hart vast met hem.”



Boos werd Dries niet op zijn zoon. Dat was hij wel toen Dave vorig jaar een Lamborghini in de prak reed. ,,Maar of dat veel helpt weet ik niet. Hij is 26 en ik houd hem in de gaten. Maar ik kan hem niet meer helemaal sturen naar mijn wensen.” De zanger vindt niet dat het ergens is ‘misgegaan’ met Dave. ,,Het is een lieve jongen. Hij is goed met oudjes, kinderen, dieren. Je kan op hem bouwen, hij heeft alleen een randje.”