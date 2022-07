Droomhuwelijk Jennifer Lopez en Ben Affleck in Las Vegas: ‘Het was het wachten waard’

Lopez (52) en Affleck (49) verloofden zich in april van dit jaar voor de tweede keer, nadat ze vorig jaar weer bij elkaar waren gekomen. Affleck vroeg om haar hand terwijl ze in bad zat, deelde de zangeres en actrice toen met haar fans in haar nieuwsbrief.



‘We hebben het gedaan’, schrijft JLo nu in haar eigen nieuwsbrief. ‘Liefde is prachtig. Liefde is vriendelijk. En het blijkt: liefde is geduldig. Twintig jaar geduldig.’ In 2002 was het stel namelijk ook al een paar jaar samen en waren ze verloofd, al kwam het toen niet van een huwelijk. In 2004 liep de relatie op de klippen. Affleck trouwde vervolgens met Jennifer Garner, Lopez met Marc Anthony. Beide kregen kinderen met hun ex-partners.



In haar nieuwsbrief vertelt Lopez verder dat het koppel gisteren naar Las Vegas is gevlogen. Daar stonden ze in de rij voor een vergunning om te trouwen met vier andere koppels. ‘Allemaal stellen die dezelfde reis naar de huwelijkshoofdstad van de wereld hadden gemaakt. Achter ons stonden twee mannen die elkaars hand vasthielden. Voor ons stond een jong stel uit Victorville dat drie uur had gereden op de tweede verjaardag van hun dochter. We wilden allemaal hetzelfde: dat de wereld ons zou erkennen als partners door middel van het oude en universele symbool van het huwelijk.’