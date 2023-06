Drukke avond voor Foo Fighter Dave Grohl op Glastonbury

Dave Grohl had een drukke avond op de tweede dag van het Britse muziekfestival Glastonbury. De gitarist van Foo Fighters was niet alleen bij The Pretenders te zien, hij speelde ook een nummer mee met Guns N’ Roses.

,,Er kunnen nooit te veel gitaren zijn”, riep Axl Rose toen hij Dave Grohl op het podium haalde. Met de Foo Fighter speelde de band de hit Paradise City. Het was het slotstuk van het concert dat Guns N’ Roses gaf op de Pyramid Stage, het hoofdpodium van het festival.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerder op de avond kroop Grohl tijdens het optreden van The Pretenders achter het drumstel om een nummer met die band mee te spelen.

Paul McCartney

Er gingen overigens geruchten dat Paul McCartney ook zijn gezicht zou laten zien tijdens het concert van Guns N’ Roses. De oudste artiest die ooit op Glastonbury heeft opgetreden was op het festivalterrein. Gedacht werd dat Sir Paul zijn hit Live And Let Die mee zou komen spelen. Guns N’ Roses heeft dat nummer jaren geleden gecoverd en de song groeide uit tot een van de succesnummers van de band. ,,We helpen iemand met het vieren van het 50-jarig jubileum van dit lied”, zei Rose toen hij Live And Let Die inzette. McCartney schreef de song in 1973 voor de gelijknamige James Bondfilm.

McCartney is het hele weekend op Glastonbury. Hij bekeek vanaf de zijkant van de Park Stage het optreden van The Pretenders. Na het laatste nummer haalde frontvrouw Chrissie Hynde de ex-Beatle op het podium. Hij zwaaide even naar het enthousiaste publiek. Misschien krijgen de fans zondagavond wel een muziek makende Sir Paul te zien. Hij wordt genoemd als een van de artiesten die het optreden van Elton John komen opleuken.

Vier speciale gasten

Maar McCartney is niet de enige. Er wordt druk gespeculeerd over wie Elton John te gast heeft in zijn laatste concert in Groot-Brittannië, tevens de slotact van het festival. Het zou gaan om vier speciale gasten. Dat heeft Johns man David Furnish gezegd tegen de commerciële tv-omroep ITV.

Toen Furnish gevraagd werd welke sterren Elton zouden begeleiden, zei hij dat hij geheimhouding had gezworen. De zanger had zelf onlangs al gemeld dat hij repetitieruimte had geboekt om met zijn gasten te oefenen.

Zaterdag postte Britney Spears berichten op social media waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat ze op weg naar Engeland is voor Glastonbury. De keuze voor Britney zou niet vreemd zijn. Vorig jaar werkten de twee al samen aan de song Hold Me Closer. Ook de naam van Dua Lipa zingt rond. De twee hadden in 2021 een hit met Cold Heart.

Zeker lijkt volgens The Sun wel dat Taron Egerton zondagavond Pyramid Stage zal beklimmen. De acteur speelde in de biopic Rocket Man Elton. Andere namen die worden genoemd, of waar de fans op hopen, zijn dus Paul McCartney en Harry Styles.