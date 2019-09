Drukker LINDA. failliet: lezers moeten week langer wachten

‘Verdrietig nieuws: onze drukker (Corelio) is failliet gegaan. Daarom stappen we per direct over naar een andere drukker, maar dit heeft helaas wel eenmalig gevolgen voor de verschijningsdatum van de nieuwste LINDA.', laat de organisatie in een verklaring weten.



Het magazine, dat deze week met het 183ste nummer zou komen, laat niet erg lang op zich wachten. ‘Je kan rustig blijven ademhalen, want natuurlijk lossen we dat op, maar het gaat wel een weekje extra kosten', valt er te lezen. Het nieuwe nummer van het blad wordt daarom op dinsdag 24 of woensdag 25 september verwacht.