Dua Lipa bevestigt relatie met Franse regisseur Romain Gavras

De 27-jarige Lipa en de 41-jarige Gavras werden in februari voor het eerst samen gespot tijdens een feestje in Londen. Later zouden ze zijn gezien tijdens Fashion Week in Parijs. Tot dusver was nog niet bevestigd dat ze aan het daten zijn.

Lipa werd aan verschillende mannen gelinkt na haar breuk met model Anwar Hadid in 2021. Vorig jaar werd gefluisterd dat ze aan het daten was met comedian Trevor Noah, maar later vertelde de zangeres dat ze single is. Daarna zou ze het gezellig hebben gehad met rapper Jack Harlow.

Volledig scherm Dua Lipa en Romain Gavras © AFP

