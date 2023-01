Dua Lipa start 2023 in weinig verhullend jurkje en Millie Bobby Brown heeft een nieuw doel

Marieke Elsinga heeft heftige jeuk sinds zwanger­schap: ‘Kraamtijd is zalig, maar heb ook verdriet’

Marieke Elsinga (36) heeft sinds haar zwangerschap last van pijnlijke, jeukende plekken op beide benen, waardoor staan zelfs pijn doet. Vanmiddag gaat ze naar een dermatoloog in de hoop een diagnose te krijgen. Dat schrijft de onlangs bevallen Qmusic-dj vandaag op Instagram. ‘Mijn kraamtijd met Jip is zalig, maar ik heb ook verdriet omdat ik voor mijn gevoel soms geen ruimte in mijn hoofd heb voor die kleine, omdat de jeuk zoveel plek inneemt.’

