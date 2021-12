Duet Emma Heesters en Marco Borsato blijft voorlopig op de plank liggen

,,Ja, ik heb een nummer met hem opgenomen, maar dat is veel groter gemaakt dan het eigenlijk was”, zegt Heesters, gevraagd naar de samenwerking met Borsato. ,,Dus er ligt een nummer, maar wat daarmee gedaan wordt, weten we nog niet.” Als presentator Sybrand Niessen vraagt of het liedje nog uitkomt, antwoordt Heesters dat dat voorlopig niet gaat gebeuren. ,,Nu is daar geen sprake van. Eerst maar eens kerst vieren”, zegt de zangeres, verwijzend naar haar nieuwe kerstsingle, die wél uit is.



Vorige week vertelde Emma Heesters in RTL Boulevard nog dat ze zo trots was op de samenwerking met de hitzanger. ,,Ik denk dat elke artiest droomt van een song met Marco”, zei ze toen.