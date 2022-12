Duizenden klachten na column Jeremy Clarkson over Meghan

In de column, die vrijdag in de krant verscheen, was Clarkson overduidelijk over zijn gevoelens over de hertogin van Sussex. ,,Ik haat haar”, schreef de Britse presentator. Clarkson stelde verder ‘s nachts tandenknarsend wakker te liggen en dat hij ‘droomt van de dag waarop ze naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ‘schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit.’ Een dergelijk tafereel was te zien in de serie Game of Thrones.