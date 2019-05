Duncan Laurence kondigt eerste concert in Ziggo Dome aan

Tijdens zijn inmiddels historische optreden op het Songfestival vlogen de 14.000 kaarten voor Duncans clubtoer al over de toonbank. Zo'n beetje alle elf concerten waren op de avond van de finale uitverkocht nog voordat Duncan met zijn nummer Arcade als winnaar nogmaals mocht zingen in Tel Aviv.



Met het concert in de Ziggo Dome gaat er wéér een droom van Duncan in vervulling. ,,Het is niet te bevatten wat er allemaal gebeurt!’’, jubelt de 25-jarige zanger. ,,Binnen een jaar na het Songfestival langs de grootste poppodia in Nederland en in de grootste zaal van Nederland, dat had ik niet durven dromen.’’



Niet alleen Nederland ligt aan Duncans voeten, ook Europa trekt aan de zanger. De Europese tournee die Duncan tijdens zijn verblijf in Tel Aviv aankondigde, is zo in trek dat hij in verschillende steden in grotere zalen staat. Ook zijn er inmiddels nieuwe concerten toegevoegd aan de tournee, onder andere in België.



De kaartverkoop voor het concert van Duncan Laurence in de Ziggo Dome gaat morgenochtend van start.